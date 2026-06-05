Çin Devlet Başkanı Jinping, Kuzey Kore'ye gidiyor

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 7 yıl sonra Kuzey Kore'ye gerçekleştireceği ziyarette Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelecek.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gelecek hafta Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği açıklandı. Çin Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayan Jinping'in, 7 yıl sonra Kuzey Kore'ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geleceği kaydedildi.

Kim'in davetine icabetle 8-9 Haziran'da Pyongyang'a gidecek olan Jinping, son olarak 2019 yılında Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı