Vucic: ABD'nin İran'a Saldırısı Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısıyla ilgili olarak, "Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi ile garanti altına alınmış toprak bütünlüğü artık hiçbir şey ifade etmiyor. Büyük güçlerin sorumsuz davranışları nedeniyle bu hale geldik. Şimdi Batılılar olarak, Ruslara ya da bir başkasına toprak bütünlüğünün ihlal edilmesinden nasıl söz edeceksiniz? Hepiniz o kuralı ihlal ettiniz" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Genelkurmay Başkanlığının genişletilmiş kurul toplantısına katılımının ardından basına açıklama yaptı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic açıklamasında, dünyada artık hiçbir kuralın geçerli olmadığını ifade ederek, yeni düzene uyum sağlayabilmek için Sırbistan ordusunun gücünü üst seviyede tutmak istediklerini söyledi. ABD'nin İran'a saldırılarına değinen Vucic, "Bugün dünyada içinde bulunduğumuz durum, artık ne hak ne de adaletin kalmadığını ve daha da önemlisi artık hiçbir kuralın geçerli olmadığını gösteriyor. Bunu anlamak zorundayız. BM Sözleşmesi ile garanti altına alınmış toprak bütünlüğü artık hiçbir şey ifade etmiyor. Büyük güçlerin sorumsuz davranışları nedeniyle bu hale geldik. Şimdi Batılılar olarak, Ruslara ya da bir başkasına toprak bütünlüğünün ihlal edilmesinden nasıl söz edeceksiniz? Hepiniz o kuralı ihlal ettiniz" dedi.

"Tam manasıyla bir kargaşanın içine gömülüyoruz"

Dünya barışının hangi kurallara göre sağlanacağı yönünde bir soru soran Aleksandar Vucic, "Bunu neden söylüyoruz? Çünkü tüm dünya olarak tam manasıyla bir kargaşanın içine gömülüyoruz. Bugün petrol fiyatı, on gün öncesine nazaran yüzde 25 daha pahalı. Benzin istasyonlarında fiyatları zor sabit tutuyoruz ki fiyatlarda bir patlama olmasın. Bu sabah brent petrol, 78,4 dolar seviyesinde açıldı. 64 dolar seviyesindeydi. Bu sadece petrol fiyatıyla da sınırlı değil. Gaz da tavan yaptı" diye konuştu.

"ABD, uluslararası hukuku ihlal etti"

Sırbistan'ın hem ABD hem de İran ile dostça ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Vucic, "Barış istiyoruz ve sorunların niçin diplomasi ile çözülmüyor olduğuna mana veremiyoruz. Açık konuşayım, çünkü insan hem kendine hem de devletine karşı dürüst olmalı. Biz ABD ile yakın bir ilişki ve stratejik ortaklık istiyoruz. Biz küçük bir ülkeyiz. Fakat burada uluslararası hukukun ihlal edildiği konusunda hiçbir şüphe yok" dedi. - BELGRAD