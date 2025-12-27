TVHB Başkanı Eroğlu: 'Biz Akif'i unutmadık, yaşadığımız sürede unutmayacağız'

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, "Biz Akif'i unutmadık, yaşadığımız sürede unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü vesilesiyle açıklamalarda bulundu. Eroğlu, Mehmet Akif Ersoy'un veterinerlik mesleği yaptığına değinerek, "20 yıla yakın veteriner hekimlik yapıyor. Anadolu'yu karış karış geziyor, hatta Suriye, Şam, o taraflara da gidiyor. Arkadaşlar hatıralarında şöyle diyorlar; Eğer Akif, o zaman baytarlığın vermiş olduğu sorumlulukları yerine getirmek için Anadolu'yu karış karış gezmeseydi, Anadolu insanını tanıyıp, yakından tanıyıp görmeseydi ne İstiklal Marşı'nı ne de Çanakkale şiirini yazabilirdi. O, candan sevdi, onlardaki azmi inancı gördü ve hem Çanakkale'yi hem de İstiklal Marşı'nı yazdı" ifadelerini kullandı.

Ersoy'un veteriner hekimlikte genel müdür yardımcılığı da yaptığını hatırlatan Eroğlu, "Ayrıca o yıllarda ülkemizde, özellikle İstanbul'da çeşitli derneklerde görev alıyor. Veteriner hekimlikle ilgili bir derneğimizin de bir dönem başkanlığını yapıyor. Mehmet Akif Ersoy 1889'da mülkiye mektebine giriyor. 2 yıl mülkiye mektebini okuduktan sonra yüksek kısmına geçmesi gerekiyor. Ancak o sırada babasını kaybediyor, evleri yanıyor ve eğer o zamanki ismiyle baytar mektebinde okuyanlara, mezun olanlara önemli bir maaş verileceğini duyunca mülkiye mektebinden veteriner baytar mektebine geçiş yapıyor" şeklinde konuştu.

Veteriner hekimler olarak Ersoy'u yalnızca 27 Aralık'ta anmadıklarını dile getiren Eroğlu, "12 Mart'ta da İstiklal Maaşımızın kabul yılında da Çanakkale'de, Çanakkale zaferi dolayısıyla da sürekli andığımız, bu konuda da çeşitli etkinlikler yaptığımız bir değerimiz" diye konuştu.

"Biz Akif'i unutmadık, yaşadığımız sürede unutmayacağız"

Mehmet Akif Ersoy'un başarılarını anlatan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Akif aynı zamanda 5 dil bilen birisi. Mütercim, hafız, bir dönem milletvekili yapıyor ve 1893 yılında da veteriner fakültesini birincilikle bitiriyor. Akif'in milli şair olarak aynı zamanda veteriner fakültesini birincilikle bitirmesi gibi birçok ilke imza atmış bir meslek büyüğümüz. Aynı zamanda da daha sonraki yıllarda uluslararası yarışmalarda da yer alıyor ve ülkemize uluslararası ödüllerini kazandıran bir değerimiz, bir büyüğümüz. Akif'i okuduğunuz zaman, anladığınız zaman orada sevgiyi, saygıyı, imanı, aşkı, vatan sevgisini görürsünüz. O açıdan yeni nesillerimizin bundan sonra da Mehmet Akif'i iyi anlamaları gerekiyor. İstiklal Marşı güzel okuma yarışmaları düzenleniyor ülkemizde. Biz Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak aynı zamanda İstiklal Marşı'nı anlama yarışmaları da düzenlemeli ve Mehmet Akif'i mutlaka anlamalıyız. Onun çileli hayatını görmeliyiz. Biz Akif'i unutmadık, yaşadığımız sürede unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir kez daha rahmetle anıyorum." - ANKARA