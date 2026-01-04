Haberler

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in geçici olarak Devlet Başkanlığı makamına ait yetki ve sorumlulukları üstlendiğini duyurdu. Nicolas Maduro'nun yokluğu sebebiyle devletin sürekliliği ve hükümetin yönetimi hakkında hukuki süreçler başlatılacak.

  • Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi.
  • Delcy Rodriguez, idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstlenecek.
  • Nicolas Maduro'nun 'iradesi dışında oluşan yokluğu' nedeniyle mahkeme, devletin sürekliliği, hükümetin idaresi ve egemenliğin savunulmasının hukuki çerçevesini belirlemek için konuyu müzakere edecek.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi'nin, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdiği bildirildi. Venezuela basını, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi tarafından yapılan açıklamayı duyurdu. Açıklamada, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstleneceği bildirildi.

MAHKEME, KONUYU MÜZAKERE EDECEK

Açıklamada ayrıca Nicolas Maduro'nun 'iradesi dışında oluşan yokluğu' nedeniyle devletin sürekliliğinin, hükümetin idaresinin ve egemenliğin savunulmasının hangi hukuki çerçevede yürütüleceğinin belirlenmesi için mahkemenin konuyu müzakere edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıremat tamer:

devlet başkanınız başka bir ülke tarafından kaçırıldı..neden savaş açıp bütün ilişkileri kesmiyorsunuz..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı