Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi
Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in geçici olarak Devlet Başkanlığı makamına ait yetki ve sorumlulukları üstlendiğini duyurdu. Nicolas Maduro'nun yokluğu sebebiyle devletin sürekliliği ve hükümetin yönetimi hakkında hukuki süreçler başlatılacak.
MAHKEME, KONUYU MÜZAKERE EDECEK
Açıklamada ayrıca Nicolas Maduro'nun 'iradesi dışında oluşan yokluğu' nedeniyle devletin sürekliliğinin, hükümetin idaresinin ve egemenliğin savunulmasının hangi hukuki çerçevede yürütüleceğinin belirlenmesi için mahkemenin konuyu müzakere edeceği belirtildi.