Haberler

Sürgündeki muhalif Venezuela liderinin damadı serbest bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'in damadı Rafael Tudares, 380 günlük haksız gözaltından sonra serbest bırakılarak evine döndü. Serbest kalma süreci, ABD'nin etkisiyle gerçekleştiği bildiriliyor.

Sürgündeki Venezuela muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'in damadı Rafael Tudares, hapishaneden serbest bırakıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonmasının ardından hapiste bulunanların serbest bırakılma süreci devam ediyor. Venezuela muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'in damadı Rafael Tudares'in serbest bırakıldığı açıklandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 46 yaşındaki Tudares, 1 yılın ardından özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu. Tudares'in eşi Mariana Gonzalez de Tudares ise, "380 gün süren haksız ve keyfi gözaltının ardından bir yıldan fazla bir süre boyunca insanlık dışı duruma katlandıktan sonra eşim Rafael Tudares Bracho eve döndü" dedi.

Avukat Tudares, Ocak 2025'te Karakas'ta çocuklarını okula götürürken tutuklanmış ve diğer siyasi tutuklular gibi terörle suçlanmıştı. Venezuela'daki insan hakları örgütü Foro Penal, şu ana kadar 151 siyasi mahkumun serbest bırakıldığını ancak ailelerin endişeyle beklemeye devam ettiğini açıkladı.

Mahkumların serbest bırakılma süreci

Venezuela'da insan hakları örgütleri ve uluslararası kurumlar, uzun süredir siyasi mahkumların serbest bırakılmasını talep ediyordu. Geçici Başkan Delcy Rodriguez, bu talepleri olumlu yanıtlayarak, serbest bırakılmaları "barışçıl şekilde bir arada yaşama" ya da "barışı pekiştirme" olarak tanımlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise, serbest bırakılmaların ABD'nin isteği üzerine gerçekleştirildiğini söylemişti. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

Giydiği ayakkabılar tartışma konusu oldu
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen "anne" itirafı
Mourinholu Benfica, ilk 24 yolunda çıktığı hayati maçta Juventus'a tosladı

İlk 24'e kalabilmek için hayati bir maça çıktı! İşte sonuç