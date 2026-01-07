Haberler

Venezuela'da ABD saldırısında hayatını kaybedenler için 7 günlük yas ilan edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenler için 7 günlük yas ilan etti. Saldırıda 24 Venezuelalı asker ve 32 Kübalı askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Venezuela'da hafta sonu ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenler için 7 günlük yas ilan edildi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, 3 Ocak Cumartesi günü ABD'nin ülkeye gerçekleştirdiği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulduğu baskında hayatını kaybedenler için 7 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Rodriguez, " Venezuela'yı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu savunurken hayatlarını kaybeden genç erkek ve kadınların anısına 7 günlük yas ilan etme kararı aldım" dedi. Rodriguez ayrıca şu anda New York Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulan Maduro ve eşi Cilia Flores'in iade edilmesini istedi. Rodriguez, "Burada savaş yok, çünkü biz savaş halinde değiliz. Biz saldırıya uğramış ve hırpalanmış bir barış halkı, bir ülkeyiz" diye konuştu. Yabancı baskılara rağmen Venezuela'nın egemenliğinin bozulmadığını söyleyen Rodriguez, "Venezuela'yı yöneten dışarıdan bir güç yok" dedi.

Venezuela ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarda 24 askerin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Küba hükümetinden yapılan açıklamada ise Venezuela'da görev yapan 32 Küba askeri ve polis memurunun da yaşamını yitirdiği aktarılmıştı. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Görüşmeler başladı! Szymanski Fenerbahçe'den gidiyor

Görüşmeler başladı! Takımdan ayrılıyor
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

Trump'ın torunundan özel hayat itirafı: Gizli Servis'e bilgi veriyorum