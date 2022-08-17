CHP'li Vefa Salman, "Genel Cumhurbaşkanımız" deyince Kemal Kılıçdaroğlu bile gülmeden edemedi

Yalova Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı Vefa Salman, Kılıçdaroğlu'nun Yalova ziyareti sırasında ilginç bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ederek, "Sayın Genel Cumhurbaşkanımız" diyen Salman'ın bu gafı, başta salondakiler olmak üzere CHP liderini de tebessüm ettirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yalova ziyaretine, eski belediye başkanı Vefa Salman'ın yaptığı gaf damga vurdu. CHP liderini sahneye davet ederken, "Sayın Genel Cumhurbaşkanımız" diyen Salman, gülüşmelere neden oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖNCE KÜRSÜYE GELDİ

Yalova eski Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP liderinin konuşmasından önce kürsüye gelerek bir konuşma gerçekleştirdi. İşte tam da ne olduysa Salman'ın konuşmasını Kılıçdaroğlu'na devredeceği sırada oldu. Salman, ortamın verdiği heyecanla dikkat çeken ifadeler kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA "14. CUMHURBAŞKANIMIZ" DİYE HİTAP ETTİ

Konuşmasının sonunda, Kılıçdaroğlu'na "14. Cumhurbaşkanı" olarak hitap eden Salman, "Hepiniz sayın genel Cumhurbaşkanımızın konuşmasını bekliyorsunuz, 14. Cumhurbaşkanımızın. Ağzınız, yüreğiniz, beyniniz, hepiniz alışsın. Ben sokakta gezmeye devam ediyorum. Bunu kendi fikrim olarak değil sokağın sesi olarak dile getiriyorum" dedi.