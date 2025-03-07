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Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

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Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da İBB'ye ait Kent Lokantısı'nın örtülü reklamını yaptığı iddiasıyla Vedat Milor hakkında savunma istedi. Söz konusu gelişmeyi canlı yayında öğrenen CHP Lideri Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kent Lokantası'nda yemek yiyerek deneyimlerini paylaşan yemek eleştirmeni Vedat Milor hakkında "örtülü reklam" iddiasıyla soruşturma başlattı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayında öğrendi.

ÖĞRENİNCE ŞAŞIRDI

Haberi duyunca adeta şaşkına dönen CHP Lideri, "Allah Allah... Allah ıslah etsin. Ne diyeyim? Allah ıslah etsin. Kent Lokantası'nda reklama mekrema ihtiyaç yok. Kuyruk var, kuyruk! Kent Lokantaları'nın önünde kuyruk var. Yetişmiyoruz, yetişemiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

NE OLDU?

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, yemek eleştirmeni ve sosyolog Vedat Milor'un YouTube kanalında yayınladığı "40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" başlıklı videoyu Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne aykırılık teşkil ettiğini öne sürerek, mercek altına aldı.

GELİR DURUMUNU GÖSTEREN EVRAKLAR İSTENDİ

Bakanlık, inceleme kapsamında Milor'dan, "Kent Lokantası" ile herhangi bir reklam anlaşması yapıp yapmadığına dair belgeleri, videonun başka medya organlarında yayınlanıp yayınlanmadığını ve gelir durumunu gösteren evrakları talep etti. Talep yazısında, "Söz konusu tanıtımların başka mecra kuruluşlarında yayımlanıp yayımlanmadığı, yayımlandı ise hangi mecra kuruluşlarında ve hangi tarihlerde yayımlandığının bilinmesine, yazılı basında yayımlanmış olanların asıllarına, sözlü ve görsel basında yayımlananlara ait ses ve görüntü kayıtlarına, bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesi'nin adı ile varsa kuruluşunuzun vergi kimlik numarasına, varsa kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, Şahsınıza ait resmi tebligat adres bilgisi ile varsa kuruluşunuzun açık unvanı, kayıtlı olunan meslek odası faaliyet belgesi ile şirket ana sözleşmesinin birer örneğine, gelir durumunuzu gösterir belge (son tarihli yıllık vergi beyanı ile eki gelir tablosu, bilanço vb.) örneğine ihtiyaç duyulmaktadır" denildi.

KENT LOKANTASI'NI ÖVME GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Ticaret Bakanlığı'na göre, Milor'un videosunda Kent Lokantası'na dair olumlu ifadeler ve lokanta hakkında detaylı bilgiler yer alması, bunun bir "örtülü reklam" niteliğini taşıyabileceği şeklinde değerlendirildi.Bakanlık soruşturmasına gerekçe olarak, bir sosyal medya içeriğinin ticari reklam sayılabilmesi için içeriği yayınlayan kişinin maddi veya ayni bir fayda sağlamış olması şartını gerekçe gösterdi.

MİLOR'A İDARİ YAPTIRIM UYGULANABİLİR

Ticaret Bakanlığı, inceleme sonunda Milor'un videosunun "örtülü reklam" sayılıp sayılmayacağına karar verecek. Eğer video "ticari reklam" olarak nitelendirilirse, Milor'a idari yaptırım uygulanması söz konusu olabilecek.

"HİÇBİR KURUMDAN ÖDEME ALMADIM"

Vedat Milor, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretin ardından dile getirilen benzer iddialarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kent Lokantası ziyaretinin tamamen kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini ve herhangi bir kuruluştan ödeme almadığını vurgulamış, "Hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmek istedim. Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağım" demişti.

Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Türkiye düşmanı now tv

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Bürokrasi vatan millet düşmanı olmuş. Milletin faydasına olan herşeye taş koyma peşindeler. Makarna beyinliler de alkış tutuyor. İmamoğlu büyüktür Reisten. Bu saatten sonra halktan kopmuş bir AKP nin alacağı en fazla makarnacılar ve menfaati için parti etrafında dolaşan zırtapozlardan oy olur.

Yorum Beğen192
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Haber YorumlarıUğur Çetin:

Türkiye düşmanı ATV

Yorum Beğen121
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Haber YorumlarıMutlu Can:

kamuya ait biryerin reklamını yapsa ne olur ? akp bu ülke için en büyük tehlike. kuduz köpekten farksız artık. Kimi ısıracağını şaşırmış.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Kendi Halkina Adeta Cinsel Istismarda Bulunan Tek Ulke..

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Haber YorumlarıUğur Çetin:

Asıl dava milleti bu hale getirenlere açılması gerekiyor

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıKadirİbo:

yargının bağımsızlığına gölge düşüren hareketler

Yorum Beğen61
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Haber YorumlarıFATİH ÇERÇİ:

Boş işler bunlar..

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarımurat dural:

Tebrikler Türkmen beyi çok güzel izah ettin anlayana.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

:)))

Yorum Beğen17
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