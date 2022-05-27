Yavaş ve İmamoğlu Van'daki Esnaf Ziyaretleri Sırasında Bir Araya Geldi - Haberler

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Yavaş ve İmamoğlu Van'daki Esnaf Ziyaretleri Sırasında Bir Araya Geldi

ANKA - Tamer Arda Erşin - Politika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için bulundukları Van’da esnaf ziyareti sırasında bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için bulundukları Van'da esnaf ziyareti sırasında bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için bulundukları Van'da, esnafı ziyaret etti. İmamoğlu ve Yavaş, esnaf ziyaretleri sırasında karşılaştı ve bir kafede kısa bir süre sohbet etti.

ANKA / Tamer Arda Erşin - Politika

Mansur Yavaş Ankara Esnaf Van Politika Güncel Haberler

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