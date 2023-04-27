Vatandaştan CHP'li adaya PKK tepkisi

Bartın'da bir vatandaş seçim gezilerinde Millet İttifakı adayı İYİ Partili Ceyda Sargın'a, CHP 27. dönem milletvekili Aysu Bankoğlu sanıp tepki gösterdi.

Millet İttifakı adayı İyi Partili Ceyda Sargın, Bartın'da seçim gezilerini sürüdrdü. Seçime sayılı günler kala Ulus'un köylerine ziyaret gerçekleştiren Sargın'ın bir kıraathaneye yaptığı ziyaret sırasında köy sakini ile yaşadığı diyalog görenleri şaşırttı. Sargın'ı; 2019 yılındaki seçimler öncesi; "Biz 31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oylarına talibiz. PKK'lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler hiç fark etmez. Biz kimin hakkını savunduysak şimdiye kadar kimin yanında yer aldıysak hepsi bellidir" CHP'li Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu zanneden mahalle sakinlerinden Sadık Ünal, "Bu ülkenin neyini değiştireceksiniz, milleti dağıtacaksınız. Kandile mi dağıtacaksınız" diye tepki gösterdi.

Ünal'ın sözleri üzerine bir anda ortam buz kesti. Yaşanan diyalogların ardından mahalle sakinlerinden Sadık Ünal, Ceyda Sargın'ın Aysu Bankoğlu olmadığını anlayınca tepkilerini yumuşattı. İkilinin diyaloğu ise görenleri şaşkına çevirdi. Sargın, yaşananların ardından seçim gezilerini sürdürdü. - BARTIN