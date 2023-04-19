Vatan Partisinin Ankara milletvekili adayları düzenlenen törenle tanıtıldı
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Vatan Partisinin Ankara milletvekili adayları için tanıtım töreni düzenlendi.
Vatan Partisinin Ankara milletvekili adayları için tanıtım töreni düzenlendi.
Bir otelde düzenlenen iftar programının ardından Vatan Partisinin Ankara milletvekili adayları tanıtıldı.
Törende konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, adanmışlık ruhuyla 14 Mayıs seçimlerine gireceklerini söyledi.
Seçimin Atlantik sistemiyle Türkiye arasında olduğunu ifade eden Perinçek, "Vatan Partisinin bütün adayları, zorluklardan gelen insanlar. Yılmayan, tükenmeyen, teslim olmayan adaylarımızla milletimize Vatan Partisini öneriyoruz." dedi.
Türkiye'nin Atlantik sisteminden kurtulacağını söyleyen Perinçek, Vatan Partisinin yükselen değerleri temsil ettiğini kaydetti.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023