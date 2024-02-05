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Vatan Partisi, Kırklareli'de Cumhur İttifakı adayını destekleyecek

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Vatan Partisi, Kırklareli'nde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut'u destekleme kararı aldı. Parti yetkilileri, kentin hizmete ihtiyacı olduğunu belirterek, Bulut'un Kırklareli'ne hizmet sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Vatan Partisi, Kırklareli'nde 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut'u destekleme kararı aldı.

Vatan Partisi İl Başkanı Erdal Demirkan, MHP Kırklareli İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, kentin hizmete ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bulut'un, Kırklareli'ne hizmet sağlayacağına inandıklarını ifade eden Demirkıran, "Bu nedenle Cumhur İttifakı adayı Bulut'u destekleyeceğiz. Tabelalarda 'mutlu insanlar şehri' diyerek mutsuz insanların yaşadığı bir il olmaktan çıkarılıp daha olumlu, yaşanabilir il haline dönüşebilmesi için gerekli katkıları sunmaya hazırız. Birlikte hareket etmeye hazırız." diye konuştu.

MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan da Vatan Partisinin, Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut'u destekleme kararı almalarından dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Bulut ise belediyeleri siyasi parti amblemlerinin asılacağı kurumlar olarak görmediklerini belirtti.

Belediyelerin tüm partilere gönül vermiş kişilere hizmet eden bir kurum olduğuna işaret eden Bulut, parti ayrımı gözetmeksizin Kırklareli halkının tamamına hizmet edebilmek için yola çıktılarını vurguladı.

Vatandaşların beklentilerini karşılamak, Kırklareli'nin geri bırakılmasına son vermek istediklerinin altını çizen Bulut, "Altyapısından üstyapısına kadar yeni yaşam alanlarının oluşacağı ve içerisinde hepimizin yaşamaktan gurur duyacağı bir kent meydana getirmek istiyoruz. O yüzden vatanını, milletini, bayrağını, Kırklareli'ni seven herkese kapımızı açmıştık. Sizler de bu çağrımızı karşılıksız bırakmadınız. Kırklareli Belediyesi bir siyasi partinin il başkanlığı değildir." dedi.

Kaynak: AA / Politika

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