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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, İstanbul'daki basın toplantısında konuştu Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, İstanbul'daki basın toplantısında konuştu Açıklaması

Politika Haberleri

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatan Partisi olarak 23 Nisan 1920 devriminin bilinci ve kararlılığıyla bütün illerimizde seçime giriyoruz.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatan Partisi olarak 23 Nisan 1920 devriminin bilinci ve kararlılığıyla bütün illerimizde seçime giriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisini 'istiklal savaşının devrim meclisi' yapmak için, milletimizden yetki istiyoruz." dedi.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında partisinin "23 Nisan 2023 Bildirisi"ni açıklayan Perinçek, 23 Nisan 1920 tarihinin "demokrasinin devrimle kuruluş günü" olduğunu ifade etti.

Perinçek, 23 Nisan 1920'de Türk milletinin, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yeni bir devlet, yeni bir meclis ve yeni bir hükümet kurduğunu anlatarak, kongreler sürecinde en son Sivas Kongresi'nin ardından meclisin Ankara'da toplanmasının Türkiye'nin demokratik devrim tarihinin doruğu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin demokrasi sürecine değinen Perinçek, "Demokrasi, ABD güdümlü 1971, 1980, 2016 NATO darbeleriyle hasara uğradı. 1980 sonrasında 'dünya ekonomisiyle bütünleşme' adı verilen süreçte milli egemenliğimiz tahrip edildi." diye konuştu.

Perinçek, "Vatan Partisi olarak, 23 Nisan 1920 devriminin bilinci ve kararlılığıyla bütün illerimizde seçime giriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisini 'istiklal savaşının devrim meclisi' yapmak için, milletimizden yetki istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Kübra Kara - Politika

İstanbul 23 Nisan Türkiye Politika Haberler

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