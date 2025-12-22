Haberler

Varank'tan meclis arbedesi sonrası açıklama: Gerçeklerden korkmayın

TBMM Genel Kurulu, CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında yaşanan arbede ile çalkalandı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, tartışmanın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP'li vekillerin üzerine yürüdüğünü söylerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi.

  • TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında 10 dakikalık arbede yaşandı.
  • CHP milletvekilleri Mustafa Varank'ın cevap hakkını kullanmak istemesi üzerine üzerine yürüdü.
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arbede nedeniyle oturuma ara vermek zorunda kaldı.

TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan arbede sonrası ilk açıklama AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan geldi. Varank, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i etiketleyerek yaptığı paylaşımda, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yaşanan gerilimi ve üzerine yürüyen CHP milletvekillerini anlattı.

KÜRSÜDE YAŞANAN GERİLİM

Varank, Özel'in meclisteki bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkan 15 milletvekilini tek tek dinlemesine rağmen, sadece kendisinin konuşmasını dinlemediğini ve salonda durmadığını kaydetti.

CEVAP HAKKI KAOSA DÖNÜŞTÜ

Sataşmalara karşı cevap hakkını kullanmak istediğini belirten Varank, CHP milletvekillerinin üzerine yürümesi sonucugenel kurulda 10 dakikalık arbede yaşandığını söyledi. Varank, olay sırasında salonun tamamen karıştığını ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un oturuma ara vermek zorunda kaldığını belirtti.

VARANK'TAN SERT MESAJ

Varank paylaşımında, Meclis'teki gerilime dair şunları kaydetti:"Meclis'teki bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkan 15 milletvekilini tek tek dinleyen Özgür Özel, korktuğu için olacak ki yalnızca benim konuşmamda salonda duramadı.

Sataşmalara karşı cevap hakkımı kullanmak isteyince de CHP milletvekilleri üzerime yürüyüp genel kurulda kaos çıkardı.

Konuşmadan, kürsü hakkından, gerçekleri duymaktan bu kadar da korkmayın."

Elif Yeşil
Haberler.com / Politika
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Appak:

Gerçekler seçimle belli olacak Varank. Korkmayın seçime gidin, görün neler oluyor... Hodri meydan.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

