Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'nun yerine Murat Karaloğlu atandı

Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'nun Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine atanmasıyla yerine Erzurum Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu atandı. Karaloğlu, yeni görevine başladı ve Erciş için çalışacağını belirtti.

Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'nun Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine atanmasıyla yerine Erzurum Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu atandı.

2023 Kaymakamlar Kararnamesi ile Erciş Kaymakamlığına atanan Karaloğlu, bugün itibariyle yeni görevine başladı. Kaymakam Murat Karaloğlu, göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Görevimize hayırlısıyla bugün itibariyle başladık. Yapacağımız görev süresince, kanunlar çerçevesinde, kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızla birlikte istişare içerisinde Erciş için çalışıp, her gönüle hitap edeceğiz" dedi.

Kaymakam Murat Karaloğlu, yeni görevinin kendisine ve ilçe için hayırlı olmasını diledi. - VAN