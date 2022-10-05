Van haberleri! Edremit Belediyesinden ücretsiz Wi-Fi hizmeti

Van'ın Edremit Belediyesi, Edremit Kent Meydanı'na Wi-Fi cihazları yerleştirerek vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı.

Edremitlilerin huzur ve refahı için sosyal belediyecilikten eğitime, kültür ve sosyal faaliyetlerinden tarım ve hayvancılığa kadar birçok alanda hizmet veren Edremit Belediyesi, ücretsiz Wi-Fi uygulamasını da başlattı. Sosyal belediyecilik anlamında ilçe genelindeki birçok noktada vatandaşa ücretsiz internet hizmeti vermeyi hedefleyen Edremit Belediyesi, ilk projesini Edremit Kent Meydanı'nda hayata geçirdi. Meydanın belirli yerlerine yerleştirilen Wi-Fi cihazları sayesinde isteyen herkes ücretsiz olarak internetten faydalanabilecek. Van'ın en önemli turizm lokomotifleri arasında yer alan Edremit'e gelen yerli ve yabancı misafirler de ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "Teknoloji çağının en temel yapısı olan internet, hayatımızın bir parçası oldu. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, vatandaşlarımıza ücretsiz ve güvenilir internet hizmeti sunmak için ilkini kent meydanımızda hayata geçirdik. İhtiyaç doğrultusunda farklı noktalarda da bu tür çalışmalarımızın devamı olacaktır. İnternete bağlanmak için cep telefonu numaraları ile giriş yapılması yeterli olacaktır. Vatandaşlarımız 'Edremit Wifi' kablosuz internet ağına bağlanarak kullanmaya başlayacaklardır. İlçemize, vatandaşlarımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - VAN