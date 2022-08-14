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Van gündem haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Bahçesaray'da vatandaşlarla buluştu

Van gündem haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Bahçesaray'da vatandaşlarla buluştu

Van habere göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Van 1. Olağan İl Kongresine katılmak ve bir dizi ziyaretleri gerçekleştirmek üzere Van'a geldi. Dün gerçekleştirilen il kongresine katılan Genel Başkan Erbakan, bugün de kentteki ziyaretlerini sürdürdü. Sabah saatlerinde Van'ın Bahçesaray ilçesine giden Erbakan, burada bir parkta vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Erbakan, daha sonra ilçe parti binasının açılışına katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a, ziyaretleri çerçevesinde Genel Başkan Yardımcısı ve Mahalli İdareler Başkanı Erkan İlyas Helvacı, Ar-Ge Başkan Yardımcısı Sadık Çat, Van İl Başkanı Göksel Yarız, İpekyolu İlçe Başkanı Murat Ergin, Edremit İlçe Başkanı Mehmet Şahin ve Bahçesaray İlçe Başkanı Aydın Çiçek eşlik etti.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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