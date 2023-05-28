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Van'da Seçmenler Sandık Başında

Van'da Seçmenler Sandık Başında

Politika Haberleri

Başkale ilçesinde yaşayan 5 hasta ve engelli vatandaş, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için seyyar sandıkta oylarını kullandı.

BAŞKALE'DE 5 SEÇMEN OYUNU EVİNDE KULLANDI

Başkale ilçesinin Yeni ve Hafizye mahallelerinde yaşayan hasta ve engelli 5 vatandaş, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için İlçe Seçim Kurulu  görevlileri tarafından taşınan 8801 nolu seyyar sandıkta oylarını kullandı. Felçli olan yürüme engelli  Mehmet Ali Aldemir (92), geçirdiği felç nedeniyle yürüyemeyen emekli güvenlik korucusu Haşim Çevik (45), yürüme engeli olan Semiha Öztürk (57), görme engelli Eshet Karataş (67) ve bedensel engelli Süphan Çomak (64), evlerine götürülen seyyar sandıkta oylarını kullandı. Engelli vatandaşlar, kendilerine yardımcı olan görevlilere teşekkür etti.

Harun AKSU/BAŞKALE (Van),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu - Politika

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