Van'da düzensiz göçmen operasyonu: 42 kişi yakalandı

Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Edremit ilçesinde bulunan bir şok evde barınan 42 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca barınma yeri sağlayan bir kişi de gözaltına alındı.

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin kaldıkları "şok ev" diye tabir edilen yapılara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Edremit ilçesinde çok sayıda düzensiz göçmenin barındırıldığı bilgisi üzerine, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 15 Ekim'de operasyon düzenledi.

Belirlenen adreste yapılan aramada, Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı, barınma yeri sağlayan B.A, gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.