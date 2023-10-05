Van Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Yaka Kameraları Kullanacak

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, denetim ve uygulamalarda yaka kameraları kullanarak hizmet kalitesini artırmayı ve düzeni sağlamayı hedefliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli personel, denetim ve uygulamalarda görüntü ve ses kaydı yapan yaka kameraları kullanacak.

Hizmet kalitesini artırmak ve kentteki düzeni sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren büyükşehir zabıtası, yeni bir uygulamaya imza attı. Kent genelinde yapılan denetim ve uygulamaların daha şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve muhtemel ihlallerin önüne geçmek amacıyla zabıta personeli, ses ve görüntü kaydı yapabilen yaka kameralarını kullanmaya başladı.

Uygulama çerçevesinde zabıta personeli, yaka kameralarının kullanımı ve teknik özellikleri konusunda eğitildi. Verilen eğitimlerin ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Zabıta Daire Başkanı Yusuf Coşar tarafından personele yaka kameraları verildi.

Büyükşehir zabıtası yaka kameraları sayesinde başta işportacılar ve seyyar satıcılar olmak üzere, kuralları ihlal eden kişilere karşı görevini daha şeffaf bir şekilde yerine getirirken, muhtemel sorunlarda ise görüntüler incelenerek daha sağlıklı bir çözüme ulaşılması sağlanacak.

Ayrıca uygulama esnasında zabıta ekipleri yakasında görüntü ve ses kaydı yapıldığına dair uyarı yapacak. - VAN