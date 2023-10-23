Van Belediye Başkanı İsmail Say, Van depreminin yıl dönümünde mesaj yayımladı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 23 Ekim Van depreminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan İsmail Say, yayımladığı mesajda; "23 Ekim tarihi Van için hem acılarımızı hatırlatan hem de büyük dersler çıkarmamıza sebep olan bir gün. Ülkemiz, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. 12 yıl önce meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın yaşamını yitirmesine, binlerce vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan Van depremi, milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Burada önemli olan husus, depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız alandaki binaları depreme dayanıklı hale getirmek ve yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojiyi kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmamızdır" dedi.

"EDAK ile afetlerde hazır bulunduk"

Geçtiğimiz yıllarda bölgede bir ilke daha imza atarak belediye bünyesinde gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturduklarını söyleyen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "Son 12 yılda ülkemiz çok büyük afetler yaşadı. Van depremleri sonrasında çok yakın zamanda Elazığ, Başkale, İzmir depremi ve yine Van Bahçesaray çığ felaketi ve en son olarak merkez üssü Kahramanmaraş ile 11 ilde meydana gelen deprem afeti yaşadık. Bizler bu acılı günlerde halkımızın yanında olduk. Edremit Arama Kurtarma Ekibi (EDAK) meydana gelen birçok felakete müdahale için olay yerine giderek insanlara yardımcı olmuştur. Allah ülkemize bu tür acıları yaşatmasın ama bunlarda hayatın bir gerçeği ve bunlara hazırlıklı olmalıyız. Bizde Edremit Belediyesi olarak bu anlamda hazırız. Ülkemizin bu tür ekiplere çok ihtiyacı var. Deprem kuşağı üzerinde yer alan ilçemizde, ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde bir daha böylesi depremlerin yaşanmamasını temenni ederken, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN