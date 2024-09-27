Vali Vahdettin Özkan, Manisa'da Göreve Başladı

Konya valisiyken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Manisa'ya atanan Vali Vahdettin Özkan, Manisa Valiliği önünde düzenlenen karşılama töreni ile görevine başladı. Makamında gazetecilere açıklama yapan Vali Özkan, tek hedeflerinin Manisa'nın kalkınması ve vatandaşın mutluluğu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Manisa Valisi olarak atanan Vahdettin Özkan, Manisa Valiliği önünde törenle karşılanarak görevine başladı. Tören mangasını selamladıktan sonra Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu tarafından çiçek takdim edilen Vali Özkan, protokol üyeleriyle tek tek tokalaşarak makamına çıktı. Makamında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Özkan, "Şehzadeler şehri güzel Manisa'mıza hizmet etmenin gururu ve heyecanı içindeyiz. İdarenin bütün kamu kurum ve kuruluşları ile inşallah hep beraber Manisa'daki insanlarımızın yaşam kalitesini artırmak üzere hedefe koşar adım gideceğiz. Temennimiz ve hedefimiz bu. Esas olan vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmaktır. Bunun için de idarenin sürekliliği, bütünlüğü içerisinde faaliyetlerimize devam edeceğiz ve bu çerçevede de hükümetimizin stratejik planları doğrultusunda her bakanlığımızın ilimizdeki belirlemiş olduğu planları hep birlikte değerlendireceğiz. Empati kültürü içinde tüm kamu kurum ve kuruluşları hedefe odaklanmış halde idarenin sürekliliği içinde bu faaliyetleri icra edeceğiz. Tek hedefimiz Manisa'nın kalkınması, yaşam kalitesinin artırılması, insanların daha mutlu ve hizmete erişiminin sağlanması ve kendimizi hizmet alanların yerine koyarak bütün kamu görevlilerinin varlık sebebinin vatandaşa hizmet olduğu anlayışı içinde beraber Manisa'da hizmet etmiş olacağız. Daha önce Manisa'ya gelmedim. Manisa'da hep beraber yaşayarak öğreneceğiz ve hizmet edeceğiz" dedi.

Vali Özkan, daha sonra kendisini karşılamaya gelen protokol üyeleriyle görüştü. - MANİSA