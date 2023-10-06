Vali Ünlü, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerinde incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Enver Ünlü ilçe ziyaretlerine Turgutlu ve Ahmetli ilçeleri ile devam etti.

Manisa Valisi Enver Ünlü ilçe ziyaretlerine Turgutlu ve Ahmetli ilçeleri ile devam etti. Vali Ünlü, ilçelerdeki yapımı devam eden çalışma, proje ve yatırım planlarına ilişkin bilgi aldı, şehit ailelerini ziyaret etti.

İlk ziyaretini Turgutlu Kaymakamlığı'na gerçekleştiren Vali Enver Ünlü, burada Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Kaymakam Kapankaya'yı makamında ziyaret eden Vali Enver Ünlü'ye, ilçedeki genel durum, yapımı devam eden çalışma ve projeler ile ilçenin taleplerine ilişkin bir brifing verildi.

Şehit ailesini ziyaret

Vali Enver Ünlü, Turgutlu ziyaretinde Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Vali Enver Ünlü'ye, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve yetkililer eşlik etti.

Şehidin babası İbrahim Karakaya, annesi Ümmü Karakaya ve yakınları ile sohbet eden Vali Ünlü, şehit ailelerinin bu ülkeye emanet olduğunu söyleyerek her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade etti. Ziyarette, Şehit Onur Karakaya ve tüm şehitlerin ruhu için dua edildi.

Ergenekon Kavşağında inceleme

Turgutlu İlçesi D-300 karayolu üzerinde bulunan Ergenekon Kavşağında da incelemelerde bulunan Vali Ünlü, kavşaktaki trafik yoğunluğu sebebiyle meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla hazırlanan projeye ilişkin Kaymakam Kapankaya ve yetkililerden bilgi aldı.

Vali Enver Ünlü, Ahmetli ilçesini ziyaret etti

Ahmetli ilçesinde Kaymakam Mehmet Akif Temur ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Vali Ünlü, Ahmetli İlçesinin genel durumu, tarımsal faaliyetleri ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Şehit ailesine ziyaret

Vali Ünlü daha sonra bombalı bir saldırı sonucu 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur İlçesinde şehit düşen Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik'in Ahmetli ilçesinde yaşayan annesi Mesude Çelik ve babası Mehmet Çelik'i ziyaret ederek hatırlarını sordu, ellerini öptü.

Milletimizin birlik ve beraberliği için, vatan için şehit düşen tüm kahramanlarımıza minnet borçlu olduğumuzu belirten Vali Ünlü, şehit ailelerinin de bu milletin baş tacı olduğunu söyledi.

Vali Ünlü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek görevi başında ki personele başarılar diledi. - MANİSA