Vali Ünlü ilk ilçe ziyaretlerini Köprübaşı ve Demirci'ye yaptı

Manisa Valisi Enver Ünlü, ilçe ziyaretlerine başladı. İlk ilçe ziyaretlerini Köprübaşı ve Demirci ilçelerine gerçekleştiren Vali Ünlü, Manisa'nın her ilçesinin ayrı bir özelliğe sahip olduğunu belirterek, ziyaretlerinde gösterilen ev sahipliği için vatandaşlara teşekkür etti.

Vali Enver Ünlü, ilk ilçe ziyaretlerini Köprübaşı ve Demirci ilçelerine gerçekleştirerek, ilçelerde yürütülen çalışmalar, projeler ve taleplere ilişkin bilgi aldı. İlk olarak Köprübaşı Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Ünlü, burada Köprübaşı Kaymakamı Görkem Nalçacı ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Kaymakam Nalçacı'yı makamında ziyaret eden Vali Ünlü'ye ilçedeki genel işleyiş, yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Kaymakamlık binasında görev yapan kamu personelini de ziyaret eden Vali Ünlü, personelle sohbet etti.

Şehit ailelerini ziyaret

Vali Enver Ünlü, 1985 yılında Hakkari'de şehit düşen Şenol Uçdu'nun Köprübaşı ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki annesi Bakiye Uçdu'yu da evinde ziyaret ederek elini öptü, hatırını sordu. Ardından 2012 yılında Hakkari'de şehit düşen Hikmet Güler'in sene-i devriye hayrına katılan Ünlü, şehidin babası Muammer Güler ve annesi Nadiriye Güler ile sohbet ederek dua etti. Vali Ünlü, Köprübaşı ilçesinde huzur ve güvenliği sağlamak için görev yapan kolluk birimlerini de ziyaret ederek, hayırlı görevler diledi.

Demirci ilçesini ziyaret etti

Vali Ünlü, Köprübaşı ilçesinden sonra Demirci ilçesini ziyaret etti. Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Vali Ünlü, Kaymakamlık girişinde Yunan işgaline sonuna kadar direnen Demirci Akıncıları ve akıncıların başında bulunan dönemin Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı'nın anısına oluşturulan Demirci Akıncıları Müzesi'ni gezdi. Vali Ünlü, daha sonra Demirci Kaymakamı Adem Kaya'yı makamında ziyaret ederek, ilçedeki genel işleyiş, devam eden ve planlanmış projeler hakkında brifing aldı.

Vali Ünlü, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazi Kamil Aydemir'i de evinde ziyaret etti. Kıbrıs gazisi ile sohbet eden Vali Ünlü, her zaman kendilerine kapısının açık olduğunu belirterek, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı. Vali Ünlü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek, görevi başındaki personele hayırlı görevler diledi. - MANİSA