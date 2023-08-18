Vali Ercan Turan, göreve başladı

IĞDIR Iğdır Valiliği'ne atanan Ercan Turan bugün öğleden sonra görevine başladı. Saat 14: 30'da Valilik Binası önünde yapılan karşılama programına kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile Valilik personeli katıldı.

Zeytinburnu Kaymakamlığını yaparken son Valililer Kararnamesi'yle Iğdır Valiliğine atanan Ercan Turan şehre gelerek göreve başladı. Karşılama töreninden sonra bir açıklama yapan Vali Turan; "Şahsımı bu göreve layık görerek görevlendiren hemşerilerime hizmet etme fırsatı veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum. Tarihi ile kültürü ile stratejik konumuyla büyük bir potansiyele sahip 3 ülkeye sınırı olan Serhat şehri Iğdır'ımıza sizler ile beraber hizmet etmek olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Eğitimden spora tarımdan hayvancılığa çevre ve şehircilikten sosyal yaşama ve daha birçok alanda planlanmış ve aynı zamanda yürütülmekte olan çalışmalara takibini titizlikle yürüteceğiz" dedi.

Vali Turan, aynı zamanda Iğdır Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütecek.