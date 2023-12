Amasya Valisi Yılmaz Doruk, 2024 yılında ülkenin gelişmesini ve huzurun devamını diledi

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Yeni umutlarla karşıladığımız 2024 yılında ülkemizin gelişmesi, refah ve huzur ortamının devam etmesi en büyük dileğimizdir" dedi.

Acı, tatlı hatıralarıyla 2023 yılını geride bırakarak iyilik ve güzelliklerin daha fazla olacağını umdukları yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Doruk, "Bilindiği gibi her yeni yıl, daha güzel ve müreffeh yarınlara ulaşmamızı sağlayarak, yeni başlangıçları da beraberinde getirmektedir. 2023 yılı başlarında maalesef ülkemiz "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketi yaşamıştır. Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yaralarımızın bir an önce sarılması için ülke olarak kenetlendik. Bölgenin yeniden ihya ve inşasına yönelik çalışmalar yoğun olarak devam etmektedir. Yine ülkemizin bekasına, bölünmez bütünlüğüne, aziz milletimizin sarsılmaz birliğine ve güvenliğine yönelik her türlü saldırıya karşı da mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bu vesileyle depremde vefat eden ve vatan savunmasında şehadete yürüyen kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Yılbaşı dolayısıyla il genelinde alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantıya başkanlık eden Doruk, "Bizler de Türkiye Yüzyılı'nda Amasya'mızın gelişimine hız kazandırma noktasında ülkemize çizilen vizyon doğrultusunda, kadim medeniyetimizden aldığımız güç ile saygıdeğer Amasyalılarla omuz omuza, gönül gönüle vererek her alanda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, 2024 yılının Amasyalı hemşehrilerimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA