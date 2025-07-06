Vali Çiftçi, Muharrem Ayı'nda Aşure Dağıttı

Vali Çiftçi, Muharrem Ayı'nda Aşure Dağıttı
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye Kent Meydanı'nda muharrem ayı sebebiyle aşure dağıtarak vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Vali Çiftçi aşurenin bolluk ve bereket simgesi olduğunu vurguladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, muharrem ayı dolayısıyla Yakutiye Kent Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı.

Yakutiye Kent Meydanı'ndaki tarihi Lalapaşa Camii avlusunda Vakıflar Müdürlüğü'nce planlanan aşure ikramı programına katılan Vali Çiftçi, vatandaşlara aşure dağıttı. Vatandaşlar aşure almak için yoğunluk oluşturdu. Vali Mustafa Çiftçi, "Bolluğun ve bereketin, paylaşmanın ve hoşgörünün simgesi Aşure Günümüz kutlu olsun. Muharrem aynın bu özel günü, gönüllerimizi, sevgi sofralarımızı bereketle doldursun. Paylaştıkça çoğalan güzellikler hepimize umut olsun" dedi.

Vatandaşlar, yağmura aldırmadan aşure almaya devam ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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