VALİ CEVDET ATAY OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI
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Şırnak Valisi Cevdet Atay, yangında bir kişinin hayatını kaybettiği ve 3 çocuğun ağır yaralandığı olay yerinde incelemelerde bulundu.
VALİ CEVDET ATAY OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI
Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cumhuriyet Mahallesi 513'üncü sokaktaki TOKİ AB5-6 blok apartmanının kazan dairesinde çıkan yangında H.T.'nin (14) hayatını kaybettiği, 3 çocuğun da ağır yaralandığı olay yerine giderek, incelemelerde bulundu. Olay yerindeki ekiplerden bilgi alan Vali Atay, hayatını kaybeden H.T.'nin ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, yaralılara acil şifalar diledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika