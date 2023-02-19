Vatandaşlarla konuşan Vali Bilgin'den dikkat çeken sözler: Durum açıklanan rakamlardan 3-4 kat daha kötü, bazı iller yeniden yapılacak

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, vatandaşlara çalışmalarla ilgili bilgi verirken dikkat çekici ifadeler kullandı. Yaşananların görünenden daha vahim olduğunu ifade eden Bilgin, "Kusura bakmayın belki geç geldim ama durum gördüğünüzden bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan en az 3-4 belki 5 kat daha kötü. Bazı illeri komple yıkıp yeniden iller yapacağız. Şehirler haritadan silindi, yeni haritalar oluşturulacak" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetinde depremler, 10 ilde etkisini göstererek çok sayıda binan yıkılmasına binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, vatandaşlara yaşananlar ve çalışmalarla ilgili bilgi verirken dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"NURDAĞI İLÇİSİNİ KOMPLE YIKIYORUZ"

Bilgin, açıklamalarında şunları söyledi: "Yaşadığımız afet çok büyük bir afet. Bir örnek vermek istiyorum. Nurdağı ilçesinin -dün akşam kararını aldık Sayın Çevre Bakanı ile- ilçeyi kaldırıyoruz. Komple yıkıyoruz. Tamamını yüzde yüzünü yıkıyoruz. Yaşanan felaketi anlayın diye anlatıyorum size. Şu anda 150 ölü çıkan apartman var.

"DURUM, AÇIKLANAN RAKAMLARDAN EN AZ 3-4 KAT DAHA KÖTÜ"

Tabii ki yüce Allah'ın takdiri ilahisi. O olmadan bir saniye bile adım atamayız ve bir saniye sonrasına da hükmedemiyoruz. Ben Trabzonlu olduğum için bizde hocalık fazladır onu da söyleyeyim. Hocam burada olduğu için çok fazla konuşmuyorum da. Şunu anlatmaya çalışıyorum biz insan olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Biz onun için buraya geldik. İnsan olma gereği. Devletin temsilcisi olarak sizlerle beraber olmak, sizi dinlemek için geldim. Kusura bakmayın belki geç geldim ama durum gördüğünüzden bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan en az 3-4 belki 5 kat daha kötü.

"BAZI İLLERİ KOMPLE YIKIP YENİDEN İLLER YAPACAĞIZ"

Bazı illeri komple yıkıp yeniden iller yapacağız. Dolayısıyla gördüğünüz İstanbul veya Erzincan depremi... Hiçbirine benzeyen bir deprem değil. Şehirler haritadan silindi, yeni haritalar oluşturulacak. Devlet olarak, devletin görevlileri olarak geç gelmişsek sizden özür diliyoruz."