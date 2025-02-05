Vali Aktaş, Kocaeli ve Sakarya Valililerini ziyaret etti
Uşak Valisi Naci Aktaş, Vali Aktaş'ı ve Vali Doğan'ı ziyaret etti.
Uşak Valisi Naci Aktaş, Vali Aktaş'ı ve Vali Doğan'ı ziyaret etti.
Uşak Valisi Naci Aktaş, 10 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Çanakkale Valiliğinden Kocaeli Valiliğine atanan İlhami Aktaş'ı ve 18 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Vali-Mülkiye Başmüfettişi iken Sakarya Valiliğine atanan Rahmi Doğan'ı makamlarında ziyaret etti.
Vali Aktaş, misafirlikleri için valilere teşekkür etti. - UŞAK