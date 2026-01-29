Haberler

İletişim Başkanı Duran: "Suçu özendirecek içeriklerin yayınlanmasını ve yayılmasını engellemek hepimizin görevidir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital ortamın zararlarından çocukları korumanın önemine vurgu yaparak, suçu özendiren içeriklerin yayılmasının engellenmesinin herkesin görevi olduğunu belirtti. Uyuşturucuyla mücadele konusundaki devlet politikalarını ve stratejileri açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukları ve gençleri dijital ortamın zararlarından korumanın önemine dikkati çekerek, "Suçu özendirecek içeriklerin yayınlanmasını ve yayılmasını engellemek hepimizin görevidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet Güvenli Türkiye Paneli"ne katıldı. İletişim Başkanlığında düzenlenen panelde konuşan Duran, uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Kolluk kuvvetlerimiz sokaklarda yayılmasını önlemek için canla başla mücadele etmektedir. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor Bakanlıklarımızın yanı sıra Yeşilay, Diyanet İşleri Başkanlığı ve RTÜK gibi kurumlarımızın verdiği eğitim ve rehabilitasyon hizmetleriyle uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Bağımlılıkla mücadeleyi çok yönlü olarak ele alıyoruz"

Bağımlılıkla mücadeleyi tek yönüyle ele almadıklarını dile getiren Duran, "Amacımız uyuşturucuyla mücadelede yalnızca cezalandıran bir konumda olmak değildir. Aynı zamanda kucaklamak, iyileştirmek ve yeniden topluma kazandırmak da bizim devlet geleneğimizin gereğidir. İşte bu yüzden bağımlılıkla mücadeleyi çok yönlü olarak ele alıyoruz. Sivil toplumumuz medya ve akademi dünyamızla iş birliği içerisinde bütüncül bir strateji uyguluyoruz. Bu bizim için asla geri adım atılamayacak ve vazgeçilemeyecek bir mücadele sahasıdır" ifadelerini kullandı.

"Bu illet küresel ölçekte organize bir suç sisteminin parçasıdır"

Uyuşturucu bağımlılığının sağlık tehdidi olmanın ötesinde bir yerde olduğunu aktaran Duran, "Uyuşturucu modern toplumların karşı karşıya olduğu küresel bir halk sağlığı problemidir. Elbette sadece Türkiye'yle sınırlı olmayan ve hatta bunu bazı toplumların daha toleranslı uyguladığını gördüğümüzde oradan buraya da yönelik olarak bir sorun olarak görebilirsiniz. Bir sağlık tehdidi olmanın ötesinde bir yerdedir. Bu illet küresel ölçekte organize bir suç sisteminin parçasıdır. Oluşturduğu finans sistemiyle, yasa dışı bahis ve kumarla da işçi geçmiş vaziyettedir" şeklinde konuştu.

"Suçu özendirecek içeriklerin yayınlanmasını ve yayılmasını engellemek hepimizin görevidir"

Çocukları ve gençleri dijital ortamın zararlarından korumanın önemine değinen Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suçu özendirecek içeriklerin yayınlanmasını ve yayılmasını engellemek hepimizin görevidir. Bu noktada Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunca hazırlanan 2024-2028 Uyuşturucuyla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı'na dikkat çekmek isterim. Çok sayıda kamu kurum ve kuruluşumuzun talimatlandırıldığı bu plan çerçevesinde biz de İletişim Başkanlığı olarak 4 faaliyette sorumlu kurum, 7 faaliyette ise iş birliği yapacak kurum olarak görev üstlendik. Nihai amacı toplumun her türlü uyuşturucu madde kullanımından uzak tutulması olarak belirlenen eylem planının başarıya ulaşması için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Öte yandan iletişim profesyonellerine, medya kuruluşlarına, habercilere, dizi film yapımcılarına ve tüm içerik üreticilerine de ciddi sorumluluklar düştüğünü hatırlatmak isterim. Dirençli bir toplum olmak istiyorsak, direncimizi güçlü kurmak istiyorsak bunu hep birlikte sorumluluk üstlenerek yapabiliriz."

"Bağımlılığa karşı koruyucu bir dilin inşası için birlikte çalışıyoruz"

El ele vererek uyuşturucu tehdidinden Türkiye'yi uzaklaştırmanın mümkün olduğunu söyleyen Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla bu çerçevede koordineli bir şekilde çalışıyor ve her türlü bağımlılığa karşı koruyucu bir dilin inşası için birlikte çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin tüm kurum ve kurumlarının toplum kesimlerimizle el ele vererek bu tehdidi evlerimizden, sokaklarımızdan, ülkemizden tamamen sökmesi mümkündür. Elbette bu kolay bir hedef değil ama başarılabilecek bir hedeftir."

Panel, Bakan Memişoğlu'nun konuşmasıyla devam etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
