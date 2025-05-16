Uyuşturucu Bağımlılığına Acil Tedavi Çözümü Çağrısı

Uyuşturucu Bağımlılığına Acil Tedavi Çözümü Çağrısı
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HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, uyuşturucu bağımlılarının tedavisinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini ve sorunun partiler üstü bir mesele olduğunu vurguladı. Dinç, uyuşturucu kullanıcılarının tedaviye rıza göstermesinin yeterli olmadığını ifade etti.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Uyuşturucu bağımlısının tedavisi kendi rızasına bırakılmamalıdır. Uyuşturucu bağımlılarının tedavi olma zorunluluğu olmalıdır." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucu sorunun partiler üzeri bir konu olduğunu söyledi.

Uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili 19 Mayıs'ta Ankara'da bir panel düzenleyeceklerini bildiren Dinç, "Uyuşturucu illeti her geçen gün daha da gençlerimizin hayatını karartmaktadır. 2010 ile 2020 yılları arasında uyuşturucu kullanımı yüzde 26 oranında artmıştır. 2023 rakamlarına göre uyuşturucu kullanım yaşı 12-13'e düşmüştür. 2023'te 300 bin kişinin uyuşturucu kullandığına dair veriler var. 2023'te 244 kişi madde bağımlılığı yüzünden hayatını kaybetmiş. Uyuşturucu bağımlılarının katlettiği insanlar da var." diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede alınan sonucun yeterli olmadığını ifade eden Dinç, vatandaşların kendilerinden uyuşturucu sorununa çözüm bulmalarını istediğini söyledi.

Uyuşturucu bağımlılarının kendi isteklerine bağlı olarak tedavi gördüğünü anlatan Dinç, "Uyuşturucu bağımlısının tedavisi kendi rızasına bırakılmamalıdır. Uyuşturucu bağımlılarının tedavi olma zorunluluğu olmalıdır. Bunlar tedavi olmak zorundadırlar çünkü çevreye, topluma zarar veriyorlar. Uyuşturucu kullanıcıları, sadece kendilerine değil toplumu da aileyi de tehdit edecek bir durumdadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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