Ustaosmanoğlu'nun cenazesine damga vuran kare! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaoğlu'nun cenaze namazı Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cenaze namazında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yan yana saf tutması dikkat çekti.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih Camii'ndeki törene katılanlar arasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da vardı. Davutoğlu'nun cenazede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yan yana saf tutması dikkat çekti.
BAKAN SOYLU YÜZ ÇEVİRDİ
AK Parti'den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi'ni kuran ve gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerekse kabinedeki bakanlara yönelik sert eleştirileri ile gündeme gelen Ahmet Davutoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de arasının pek iyi olmadığı biliniyor. Cenaze töreninde Soylu'nun yanında saf tutan Davutoğlu'na yüz çevirmesi de dikkat çekti.
DAVUTOĞLU HAKKINDAKİ İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU
İçişleri Bakanı Soylu, geçtiğimiz günlerde bir iddiada bulunarak Davuoğlu'nun başbakanlığı ve AK Parti genel başkanlığı döneminde MYK üyelerine "Hepinizin odasında neler konuşulduğunu dinletiyorum ve biliyorum" dediğini söylemişti.