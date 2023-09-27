Üsküp'te ABD-Adriyatik Haritası Konferansı Düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ABD-Adriyatik Haritası (A5) ülkeleri 26. Genelkurmay Başkanları Konferansı düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın ABD-Adriyatik Haritası (A5) Dönem Başkanlığı kapsamında gerçekleştirilen konferans, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska'nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Pendarovski, buradaki konuşmasında, Adriyatik Haritası'nın ana hedefine büyük ölçüde ulaştığını ifade etti.

Bu konferansın, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan tetiklenen Avrupa'daki büyük güvenlik sınamalarının olduğu bir dönemde düzenlendiğine işaret eden Pendarovski, şöyle devam etti:

"Şu anda gayrisafi yurt içi hasıla ile Ukrayna'ya bu kritik dönemde sağladığımız askeri, teknik ve malzeme yardımı arasındaki orana göre İttifakın 5 üyesi arasında yer alıyoruz. Ukrayna'daki savaşın uzayabileceği meselesi doğrudur. Ancak biz yardımlara devam etmeye hazırız. Çünkü Ukrayna'nın savunmasının, Avrupa ve ilkelere dayalı uluslararası düzenin savunması olduğuna inanıyoruz."

Savunma Bakanı Petrovska da bu yıl ABD-Adriyatik Haritası'nın kuruluşunun 20. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, bu girişimin, üye ülkeler arasındaki güveni güçlendirmeye yönelik başarılı bir bölgesel mekanizma olduğunun kanıtlandığını vurguladı.

Petrovska, "Bu girişimin faaliyetinin ve işbirliğinin sonuçları çok görünür ve geniş çapta tanınmaktadır. Girişimin 3 üyesi, NATO'nun tam üyesidir. Ancak, uluslararası operasyonlarda da uluslararası barışın desteklenmesine ortak katkı sunuyoruz." diye konuştu.

Konferansta, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Vasko Gyurçinovski ile NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli de birer konuşma yaptı.

Güneydoğu Avrupa ülkelerine Avrupa-Atlantik entegrasyon süreçlerinde destek olmak amacıyla 2003'te Hırvatistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve ABD girişimiyle oluşturulan A5'e, 2008'de Bosna Hersek ve Karadağ da dahil olmuştu.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ ve Bosna Hersek, A5'in üyesi konumundayken Kosova, Sırbistan ve Slovenya ise gözlemci ülke statüsünde bulunuyor.