Uşak Belediyesi Sosyete Pazarı İddialarına Yanıt Verdi

Uşak Belediyesi, sosyete pazarının haksız bir şekilde kapatıldığına yönelik çıkan iddialara cevap verdi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, işletmenin yasal sürece uygun olarak kapatıldığı ve pazar yerinin kurulmasının gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılamayacağı vurgulandı.

Uşak Belediyesi, sosyete pazarının haksız bir şekilde kapatıldığına yönelik çeşitli iddiaların bazı sosyal medya hesapları ile yayın kuruluşlarında yer alması üzerine bilgilendirme yayınladı.

İşletme ile ilgili yasal sürecin uygulandığı belirtilen açıklamada, iş yeri olarak açılan sosyete pazarının bir pazar yeri şeklinde faaliyet gösterdiğine işaret edildi. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamayacağına da değinilen açıklamada bu durumun haksız kazanca yol açtığı vurgusu yapıldı.

Uşak Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Murat T. isimli vatandaşın Belediyemize müracaatı üzerine, ilgili mevzuatlar gereği beyanı esas alınmış ve 13 Eylül 2023 tarihinde tekstil ve züccaciye ürünleri satışı faaliyet konulu iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlenmiştir. İşletme 11 Kasım 2023 tarihinde faaliyete geçmiş, yapılan denetimlerde ise Murat T. isimli vatandaşın organizatörlük yaptığı, yönetmeliğe aykırı olarak iş yerini pazarcı esnafına kiraladığı ve pazar yeri olarak faaliyet gösterdiği, bu nedenle haksız kazanç temin ettiği ilgili kamu kurumlarınca yapılan denetimlerde tespit edilmiştir. Pazar yerleri hakkında yönetmelik gereğince; pazar yerleri, imar planında belirlenmiş alanlarda bu yönetmelikte belirtilen asgari koşulları taşıyacak şekilde belediyeler tarafından kurulur. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından pazar yeri kurulamaz. İlgili mevzuatlar gereğince 20 Kasım 2023 tarihinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatına aykırı faaliyette bulunan işletmenin ruhsatı iptal edilmiştir. Belediyemizin ruhsat iptal işlemi ile ilgili olarak da 24 Kasım 2023 tarihinde Uşak İdare Mahkemesi; söz konusu işletmenin yürütmeyi durdurma talebini reddetmiştir. Yine aynı işletmenin Afyonkarahisar ilinde de faaliyeti aynı nedenlerle sonlandırılarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı mahkeme kararı ile iptal edilmiştir. İşletme sahibinin beyanlarına yönelik gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Konu hakkında gerçekler çarpıtılarak yapılan paylaşımlara ve yayınlara itibar edilmemesi amacıyla kamuoyuna önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - UŞAK