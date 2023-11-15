Uşak Belediye Başkanı Kamyoncu Esnafıyla Kahvaltıda Buluştu

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası tarafından düzenlenen kahvaltıda kamyoncu esnafı ile bir araya geldi. Kamyoncular, Uşak Tekstil OSB'deki alt yapı sorununun çözülmesi konusunda Başkan Çakın'a teşekkür etti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası tarafından düzenlenen kahvaltıda kamyoncu esnafı ile bir araya geldi.

Çanlı mevkide bulunan S.S. Uşak Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi binasında gerçekleşen kahvaltıda kamyoncu esnafı dertlerini aktardı. Özellikle kamyon garajı yapılması düşünülen Uşak Tekstil OSB'de bulunan 13 dönümlük arsanın alt yapı sorununun çözülmesi konusunda söz alan kamyoncular Başkan Çakın'ı alkışladı.

Korkmaz'dan Başkan Çakın'a teşekkür

Kahvaltı programını düzenleyen Uşak Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Korkmaz, daha önce de oda üyesi taksici, kamyonet ve halk otobüsü sahibi esnaf için kahvaltılar düzenlediğini belirtti.

Çakın, "Bu kez de kamyoncu esnafı üyelerimiz için düzenledik ve Uşak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çakın, davetimiz kırmayarak S.S. Uşak Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne ziyarette bulundu.

Sorunlarımızı birinci ağızdan aktarma fırsatı bulduk. Bizleri kırmayıp geldiği ve dertlerimizi dinlediği için kendisine çok teşekkür ediyorum.

Uşak Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası olarak üyelerimizin ve Uşak halkımızın sorunlarının çözümü için çalışmaya devam edeceğiz ve üyelerimiz sık sık Uşak'ımızı yönetenlereler bir araya getireceğiz" dedi. - UŞAK