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Ursula von der Leyen'den Ukrayna için 30 Günlük Ateşkes Çağrısı

Ursula von der Leyen'den Ukrayna için 30 Günlük Ateşkes Çağrısı
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'da tam ve şartsız 30 günlük ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu ateşkesin, anlamlı barış müzakerelerinin önünü açmak için uygulanması gerektiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Ukrayna'da tam ve şartsız 30 günlük ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının yapıldığını belirtti. Von der Leyen, "Tam ve şartsız 30 günlük ateşkes önerisini destekliyoruz. (Ateşkesin) Anlamlı barış müzakerelerinin önünü açmak için ön şartsız olarak hayata geçirilmesi gerekiyor. Top artık Rusya'nın sahasında. Ateşkesin ihlali halinde Rusya'ya yönelik güçlü baskıyı sürdürmeye ve daha sert yaptırımlar uygulamaya hazırız. Amacımız açıktır: Kıtamızın güvenliği ve istikrarı açısından hayati önem taşıyan Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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