Ürdün: "Savaşın başlamasından bu yana 240 füze ve İHA fırlatıldı, 18'i önlenemedi"

Ürdün ordusu, İran savaşının başlamasından bu yana ülkeye 240 füze ve insansız hava aracı saldırısının yapıldığını, bunlardan 18'inin önlenemediğini açıkladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İran da misilleme saldırıları gerçekleştiriyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları 28 Şubat'tan bu yana devam ederken, İran'ın da misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarına saldırıları sürüyor. Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ürdün'e doğru ateşlenen füze ve insansız hava araçlarının sayısının 240'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri 222 füze ve insansız hava aracını başarıyla önleyip imha ederken, 18 füze ve insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından önlenemedi" ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana İran, Ürdün de dahil olmak üzere ABD varlıklarının bulunduğu bölgedeki birçok ülkeye saldırılar düzenlemişti. Ürdün'de savaşın başlangıcından bu yana herhangi bir ölüm kaydedilmezken, yaralanan 29 kişi hastaneden taburcu edilmişti. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
