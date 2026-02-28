Ürdün, Balistik Füzeleri Düşürdü

Ürdün ordusu, ülkeyi hedef alan 2 balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu.

İran, İsrail ve ABD'nin saldırısına karşılık bölgedeki ABD üslerine misilleme yapıyor. Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Ürdün topraklarını hedef alan 2 balistik füzenin önlendiği ve düşürüldüğü ifade edildi. Füzelerin Ürdün hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İran, Körfez ülkelerini hedef aldı

İran ordusu İsrail ve ABD ortak saldırısına karşılık Bahreyn'in başkenti Manama'daki ABD Donanması'nın 5. Filosu Karargahı'nın vurdu. Bahreyn tarafından yapılan açıklamada, "Saldırılar ülkenin egemenliği ve güvenliğinin açık bir ihlalidir" denildi. Saldırılarda belirli noktaların hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "hain" olarak nitelendirilen saldırıların Bahreyn'in ve ülkede yaşayanların güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise ülkeye ateşlenen İran'a ait füzelerin Patriot hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedildi. Açıklamada, "Tehdit tespit edilir edilmez önceden onaylanmış güvenlik planı doğrultusunda derhal bertaraf edildi ve tüm füzeler Katar topraklarına ulaşmadan önce engellendi" denildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'a ait balistik füzelerin bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellediği kaydedilirken, şarapnel parçalarının Abu Dhabi'de bir yerleşim bölgesine düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldiği ve Asya kökenli 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, bu tür eylemlerin "tehlikeli bir tırmanış ve sivillerin güvenliğini tehdit eden korkakça bir saldırı" olduğu ifade edildi. Devletin bu saldırılara karşılık verme ve topraklarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu kaydedilerek, "Her türlü tehditle başa çıkmaya tamamen hazırız" denildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da da patlama seslerinin duyulduğu öğrenildi. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı