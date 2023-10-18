Ürdün Dışişleri Bakanı: Filistinlilerin göçe zorlanması savaş ilanıdır

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin göçe zorlanmasını 'savaş ilanı' olarak göreceklerini söyledi. Bakan Safedi, Ürdün Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada Gazze'deki duruma değindi ve İsrail'in saldırılarını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin göçe zorlanmasını "savaş ilanı" olarak göreceklerini söyledi.

Bakan Safedi, Ürdün Temsilciler Meclisinin olağanüstü oturumunda yaptığı konuşmada Gazze'deki duruma değindi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirten Safedi, "Tüm dünyaya Gazze'de yaşananların göz ardı edilemeyeceğini söylüyoruz." dedi.

İsrail saldırılarını "toplu cezalandırma" olarak niteleyen Safedi, "Bu savaşın hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Bu, uluslararası hukuka, uluslararası insancıl hukuka ve Cenevre Sözleşmelerine göre bir savaş suçudur." diye konuştu.

"Filistinlileri Batı Şeria'dan göçe zorlamak savaş ilanı olur"

Filistinlilerin göçe zorlanmasının ve bu yönde bir girişimin Ürdün'ün kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Safedi, şunları söyledi:

"Bütün gücümüzle buna karşı çıkacağız. Bu, başta Cenevre Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukukun ihlalidir. Hiçbir göçe zorlama girişimini kabul etmeyeceğiz. Filistinlileri Batı Şeria'dan göçe zorlamaya yönelik herhangi bir girişim, Ürdün tarafından savaş ilanı olarak görülecektir."

Safedi, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin göçe zorlanmasının, "Ürdün'ün ulusal güvenliğine, devletine ve halkına yönelik bir tehdit" teşkil edeceğini aktardı.

Filistin halkının haklarını elde etmesi gerektiğini belirten Ürdünlü Bakan, Filistinliler güvende olmadığı müddetçe bölgede kimsenin güvende olamayacağını, Filistinlilere yönelik çifte standart uygulanmaması gerektiğini dile getirdi.