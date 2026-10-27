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Ürdün Bakanı, Suriye'de 20'den fazla DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı

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Ürdün Bakanı Muhammed el Momani, Suriye'ye dün düzenlenen hava saldırılarında 20'den fazla DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakan, sivil kayıplardan üzüntü duyduklarını belirtirken Suriyeli sağlık yetkilileri Dera'da 3'ü çocuk 8 kişinin cenazesi olduğunu açıklamıştı.

Ürdün İletişim Bakanı Muhammed el Momani, Suriye'ye düzenlenen hava saldırılarında 20'den fazla DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü belirterek sivil kayıplardan üzüntü duyduklarını ifade etti.

Ürdün İletişim Bakanı Muhammed el Momani, Suriye'ye dün akşam düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Bakan el Momani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıların teröristlere karşı sabrın tükenmesinin ardından gerçekleştirildiğini ifade etti. El Momani, Suriye'deki saldırılarda 20'den fazla DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü, büyük bir silah deposunun da imha edildiğini belirtti. Saldırılarda yaşanan sivil can kayıplarına değinen el Momani, sivil nüfusun yoğun olduğu alanlardan kaçındıklarını, ancak istenmeyen kayıplardan üzüntü duyduklarını aktardı. El Momami, Ürdün ordusunun sivil zararları önlemek için sıkı protokolleri sürdürdüğünü, sınır ötesinde masum hayatların korunmasının halen en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı. El Momani Ürdün'ün Suriye'nin güvenliğini, toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydetti.

Suriye'ye saldırıda 3'ü çocuk 8 can kaybı

Ürdün, 23 Ekim'de 9 kişinin öldürüldüğü kilise saldırısının arkasındaki faillerin Suriye'de faaliyet gösteren "terör örgütleri" ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle dün akşam Suriye'nin güneyine hava saldırısı gerçekleştirmişti. Suriyeli sağlık yetkilileri, Dera'daki hastanelere 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişinin cenazesinin getirildiğini açıklamıştı. Suriye hükümeti, söz konusu askeri operasyon için Suriye tarafıyla önceden herhangi bir koordinasyon sağlanmadığını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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