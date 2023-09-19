Ünye'de Gaziler Günü kutlaması yapıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği tarafından çelenk sunuldu. Programa, birçok kurum amiri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama etkinliği çerçevesinde Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması sonrası İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şube Başkanı Arif Takıcı, "Mili mücadele döneminin başarılarından olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferler kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921 yılında rahmetle, minnetle yad ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı verilmiştir. Bu nedenle 19 Eylül Gaziler Günü olarak anılmaktadır. Kahraman gazilerimiz, birliğimizin yaşayan sembolü olan sizlerin bu onurlu günde yad etmenin derin heyecanı içerisindeyiz" dedi.

Programa, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Askerlik Şubesi Başkanı Personel Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, Ünye İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Ali Gökkan, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - ORDU