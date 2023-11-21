Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı İstanbul'da Ünyelilerle Buluştu

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ordu Tanıtım Günleri için İstanbul'a gitti ve Ünyeli iş insanları, sanayiciler, bürokratlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tavlı, Ünye'nin daha yaşanabilir bir şehir olması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ordu Tanıtım Günleri için gittiği İstanbul'da Ünyeli İş İnsanları, sanayiciler, bürokratlar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Ünye'nin daha yaşanabilir bir şehir olması için çalıştıklarını ifade eden Tavlı, bu hedefte çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

16-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri, İstanbul'da yaşayan ve memleket özlemi çeken Ünyelileri bir araya getirdi. Ünye Sanayici ve İşadamları Derneği (ÜNSİYAD) tarafından İstanbul Bağcılar'da organize edilen programa katılan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, gurbetteki hemşehrileriyle hasret giderirken, Ünye'de yaşanan gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ordu Günleri'nin gurbetten sılaya buluşmaya vesile olduğunu belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bu etkinliğin yoğun bir katılım ile gerçekleştiğini kaydetti. Tavlı, "Siz buralarda iş ve AŞ için mücadele ederken, biz de şehrimizi hem sizlerin geldiğinde, hem de ilçemizde yaşayan hemşehrilerimiz için yaşayabilecekleri, keyif alabilecekleri güzel bir şehri onlara daima hazır bulundurmak için gayret ediyoruz. Bu gayretimizi bu zamana kadar ilk günkü aşk ve kararlılıkla sürdürdük. Bundan sonrası için ise, 'neylerse Mevla'm güzel eyler diyoruz.' İnşallah Mevla'm hayırlısını eylesin" ifadelerine yer verdi. - ORDU