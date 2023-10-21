Ünlü Sanatçılar İsrail-Filistin Ateşkesi İçin Biden'a Çağrı Yaptı

Cate Blanchett, Dua Lipa ve Joaquin Phoenix gibi ünlü sanatçılar, ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yaparak İsrail ile Filistin arasında ateşkes yapılmasını istedi. Açıklamada 'Tarih bizi izliyor' ifadeleri yer aldı.

Cate Blanchett, Dua Lipa ve Joaquin Phoenix gibi ünlü sanatçılar, ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yaparak İsrail ile Filistin arasında ateşkes yapılmasını istedi. Açıklamada "Tarih bizi izliyor" ifadeleri yer aldı.

'Ateşkes İçin Sanatçılar' adlı bir platform kurarak ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapan ünlü sanatçılar "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak sizden, bir can daha yitirilmeden Gazze ve İsrail'de derhal gerilimi azaltma ve ateşkes çağrısında bulunmanızı istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Aralarında film yıldızları Cate Blanchett, Joaquin Phoenix, Channing Tatum, Jessica Chastain, Kristen Stewart, Oscar Isaac ve şarkıcı Dua Lipa gibi sanatçıların bulunduğu 76 ünlü, kısa bir sürede 5 binden fazla kişinin öldüğünü belirterek "Vicdan sahibi her insanın bildiği gibi bu rakam felakettir. İnanç ya da etnik köken fark etmeksizin tüm yaşamın kutsal olduğuna inanıyor ve Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesini kınıyoruz" dedi.

GAZZE'NİN YARISI ÇOCUK

Açıklamada "Yönetiminizi ve tüm dünya liderlerini Kutsal Topraklardaki tüm yaşamları onurlandırmaya ve gecikmeksizin ateşkes çağrısında bulunmaya ve kolaylaştırmaya, Gazze'nin bombalanmasına son vermeye ve rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakılmasına davet ediyoruz.

Gazze'de yaşayan iki milyon kişinin yarısı çocuktur ve üçte ikisinden fazlası da evlerini terk etmek zorunda kalan mülteciler ve onların torunlarından oluşmaktadır" denildi.

'TARİH BİZİ İZLİYOR'

Gazze'ye 12 gün içinde 6 binden fazla bomba atıldığını ve bunun da her 15 dakikada 1 çocuğun ölümüne neden olduğu ifade edildi. Ünlüler ayrıca Birleşmiş Milletler acil yardım koordinatörü Martin Griffiths'in sözünü alıntılayarak "Tarih bizi izliyor" dedi.