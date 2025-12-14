Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

İçişleri Bakanlığı, gazeteci Saygı Öztürk'ün 11 Aralık 2025 tarihli "Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi" başlıklı haberiyle ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu telefon görüşmelerine ilişkin teknik tespitler ve aramayı yapan kişinin kimliği paylaşıldı.

3 AYRI ARAMA TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın yaşandığı günle ilgili detaylara yer verildi. Buna göre, söz konusu kişinin 9 Aralık 2025 tarihinde ilgili gazeteyi santral numarası üzerinden üç kez aradığı belirlendi. Aramaların sürelerinin sırasıyla 1 dakika 59 saniye, 15 dakika ve 13 dakika 34 saniye olduğu kaydedildi.

KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Yetkililer, aramaların kaynağına ilişkin yapılan incelemelerde telefon görüşmelerinin bir açık cezaevinden gerçekleştirildiğini açıkladı. Aramayı yapan kişinin C.A. isimli hükümlü olduğu tespit edildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Bakanlık açıklamasında, C.A.'nın adli geçmişine de yer verildi. Şahsın "adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından kaydının bulunduğu bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

"YEŞİL YAŞIYOR MU?" TARTIŞMASI

"Mahmut Yıldırım" ya da kod adıyla "Yeşil" her ne kadar öldüğü haberi verilse de bazı komplo teorisyenlerince öldüğü kabul edilmeyen biri.

1990'larda Türkiye'deki faili meçhul onlarca cinayette adı geçen ama hiçbir zaman "bulunamayan" Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın öldüğü düşünülüyor. Ancak Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, yazısında kendisini "Ben Yeşil" olarak tanıtan bir kişi olduğunu söyleyince "Yeşil yaşıyor mu?" tartışmaları yeniden alevlendi.