Haberler

Ünlü gazeteciyi arayıp "Ben Yeşil" demişti! Kim olduğu açıklandı

Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, gazeteci Saygı Öztürk'ün "Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi" başlıklı haberiyle ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada gazeteye yapılan üç aramanın açık cezaevinden C.A. adlı hükümlü tarafından gerçekleştirildiği ve hükümlünün "Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından kaydı bulunduğu ifade edildi.

  • İçişleri Bakanlığı, gazeteci Saygı Öztürk'ü arayıp 'Ben Yeşil' diyen kişinin C.A. isimli bir hükümlü olduğunu açıkladı.
  • C.A., 9 Aralık 2025 tarihinde gazeteyi santral numarasından üç kez aradı ve aramaların süreleri 1 dakika 59 saniye, 15 dakika ve 13 dakika 34 saniye olarak kaydedildi.
  • C.A.'nın adli geçmişinde adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar verme suçları bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı, gazeteci Saygı Öztürk'ün 11 Aralık 2025 tarihli "Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi" başlıklı haberiyle ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu telefon görüşmelerine ilişkin teknik tespitler ve aramayı yapan kişinin kimliği paylaşıldı.

3 AYRI ARAMA TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın yaşandığı günle ilgili detaylara yer verildi. Buna göre, söz konusu kişinin 9 Aralık 2025 tarihinde ilgili gazeteyi santral numarası üzerinden üç kez aradığı belirlendi. Aramaların sürelerinin sırasıyla 1 dakika 59 saniye, 15 dakika ve 13 dakika 34 saniye olduğu kaydedildi.

KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Yetkililer, aramaların kaynağına ilişkin yapılan incelemelerde telefon görüşmelerinin bir açık cezaevinden gerçekleştirildiğini açıkladı. Aramayı yapan kişinin C.A. isimli hükümlü olduğu tespit edildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Bakanlık açıklamasında, C.A.'nın adli geçmişine de yer verildi. Şahsın "adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından kaydının bulunduğu bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

"YEŞİL YAŞIYOR MU?" TARTIŞMASI

"Mahmut Yıldırım" ya da kod adıyla "Yeşil" her ne kadar öldüğü haberi verilse de bazı komplo teorisyenlerince öldüğü kabul edilmeyen biri.

1990'larda Türkiye'deki faili meçhul onlarca cinayette adı geçen ama hiçbir zaman "bulunamayan" Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın öldüğü düşünülüyor. Ancak Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, yazısında kendisini "Ben Yeşil" olarak tanıtan bir kişi olduğunu söyleyince "Yeşil yaşıyor mu?" tartışmaları yeniden alevlendi.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Hani cezaevlerine telefon sokmak yasaktı. Adam dışarıyla konuşmuş , hem de üç kere

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
19 yaşındaki genci vahşice öldürdü! Önce darp etti sonra bıçakladı

19 yaşındaki genci vahşice öldürdü! Önce darp etti sonra bıçakladı
Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek

Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
AK Parti'den Özel'in 'cemevi' çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız

Özel'in "cemevi" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek tepki
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
Ucuzluğu gören kadınlar ezilme tehlikesi atlattı

İndirimi gören kadınlar ezilme tehlikesi yaşadı
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Hanuka kutlamasında kanlı saldırı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

Kutlamaları kabusa çeviren saldırgan böyle etkisiz hale getirildi
title