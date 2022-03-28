Ünlü anketçi Murat Gezici: Kararsızların yüzde 62,7'sini oluşturan kadınlar seçimin kaderini belirleyecek

AK Parti ve MHP'nin TBMM'ye sunduğu Seçim Yasası teklifi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun ihaleleriyle birlikte de "erken seçim" tartışmaları yeniden başladı. Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, Seçim Kanunu'nda yapılan düzenlemeleri ve seçmenin tavrını değerlendirdi.

"SEÇİMDE KADINLARIN YADSINAMAZ BİR ROLÜ OLACAK"

Gezici, yeni sistemin partilerin ittifak modelini geçersiz hale getireceğini söyleyerek, "Yüzde 7'lik oy oranına ulaşamayan partiler, yer aldıkları ittifakın artık oylarından yararlanamayacak, parlamentoda kendilerine yer bulamayacaklar. Bu yüzden yeni sistem, partilerin ittifak çatısı altında toplanmalarını, yani ittifak modelini geçersiz hale getiriyor" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinde kadınların yadsınamaz rolü olacağını anlatan Gezici, şu ifadeleri kullandı:

"SİYASİ GERGİNLİK VE KONTROLSÜZ GÖÇ KOPUŞU HIZLANDIRDI"

"Halkın yüzde 18'i kararsız ve bunların da yüzde 62.7'sini kadınlar oluşturuyor. Seçimin kaderi üzerinde kadın seçmenin göz ardı edilemez bir rolü olacak. AK Parti'ye daha önce destek veren kadınların yaklaşık yüzde 28'si kararsız. Bu kadınlara 'Ülkenin en büyük sorunu nedir?' sorusunu yönelttiğimizde, yüzde 78'inin 'Ekonomi' yanıtını verdiğini görüyoruz. Bunun yanında siyasi gerginlik, israf, yargıdaki bozulma, kontrolsüz göç gibi nedenler de AK Parti'den kopuşu hızlandırdı."

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici.

"CHP'NİN YEREL HİZMETLERİNDEKİ BAŞARISI MİLLET İTTİFAKI'NA SEMPATİYİ ARTIRDI"

Kararsız seçmenin yüzde 72.8'inin CHP'li belediyelerin yönettiği kentlerde yaşadığını kaydeden Gezici, "63 yıldır CHP iktidarda değil ama bu seçmenler belediyelerin kazanılmasıyla CHP idaresiyle tanıştı. CHP'nin yerel hizmetlerindeki başarısının görünür olması ve sosyal yardımların, hizmetlerin kesilmemesi, kararsızların Millet İttifakı'na sempati duymasını mümkün kıldı. Bu gelişme, kararsızların kararsızlığını gidermeleri noktasında önemli bir basamak" dedi.

"İKİNCİ TURDA YÜZDE 52,8 KILIÇDAROĞLU'NA OY VERECEK"

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Murat Gezici, son anket sonuçlarına göre, seçimin ikinci tura kalması halinde olası senaryoyu şöyle açıkladı: "Halka, 'Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalsa kime oy verirsiniz?' diye sorduk. Katılımcıların yüzde 47.2' si Erdoğan'a, yüzde 52.8'si Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylediğini gördük. İYİ Partililerin yüzde 94'ü, DEVA Partililerin yüzde 92'si; Gelecek Partililerin yüzde 88'i 'Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veririm' yanıtını verdi."

GENÇLER İKTİDARA TEPKİLİ

Gezici, 2023'te ilk kez oy kullanacak olan gençlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye'de 2000-2006 arasında doğanların sayısı 5 milyon 940 bin 916. Bu, ülke genelindeki seçmenin yüzde 11.8'ine denk geliyor. Bunların yüzde 75.4'ü Cumhur İttifakı'na oy vermiyor. Umutsuz olan, işsiz kalan, ekonomik anlamda derin sıkıntılar yaşayan gençlerin öfkesi ve yılmışlığı var. İktidar, çoğu tepkili olan gençlerden oy alamayacağı endişesinde, genç seçmenlerin sandığa gitmelerini olabildiğince önlemeyi hedefliyor."

YSK'NIN İHALEYE ÇIKMASI "ERKEN SEÇİM" TARTIŞMALARINI ALEVLENDİRDİ

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "ihtiyacı" doğrultusunda 23 Mart'ta iki farklı ihaleye çıktı. İhalelerde seçim malzemelerinin yer alması, "erken seçim" tartışmalarını yeniden akıllara getirdi. İlk ihale, yalnızca oy verme kabininden oluştu. Buna göre, 50 bini engelliler için olmak üzere toplam 250 bin oluklu mukavva oy verme kabini alınacak.

EKSİKLER TAMAMLANIYOR

İkinci ihale ise "kırtasiye malzemesi" adıyla yayımlandı. 12 kalemden oluşan ihaleye göre, 250 bin adet ıstampa süngeri ve 500 bin şişe ıstampa mürekkebi, 500 bin adet mühür kartuşu, 500 bin çubuk mühür mumu, 35 bin yumak kendir ip alınacak. Kendir ip, oy sayımı sonrasında oyların doldurulduğu çuvalların kapatılması, mühür mumu ise bu çuvalların mühürlenmesinde kullanılıyor. Istampa sünger ve mürekkebi için teslim süresi 60, mühür kartuşu için 90 ve mühür mumu ile kendir ip için 180 gün teslim süresi belirlendi.