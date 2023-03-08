Üniversite yıllarında çekilmiş! Kılıçdaroğlu'nun bu fotoğrafını ilk kez göreceksiniz

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üniversite yıllarında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğraf karesinin altına "Hızlı bir delikanlıya benziyor" yorumları yapıldı.

Hafta başında 6'lı Masa'nın son toplantısından sonra cumhurbaşkanı adayı olarak ismi açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üniversite yıllarında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

"HIZLI BİR DELİKANLIYA BENZİYOR"

Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan fotoğraf karesinin altına "Eski hızlılardan", "Hızlı bir delikanlıya benziyor", "Okla göstermene gerek yok kulaklar ele veriyor", "Hızlıymış dedem belli" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o fotoğraf karesi;