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Üniversite Rektörü ve Trakya Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Trakya Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aras, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti. Ziyarette yürütülen çalışmalarla ilgili görüşüldü ve Uzunlar'a teşekkür edildi.