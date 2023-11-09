Üniversite Öğrencileri İsrail'i Protesto Etti

Üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'ye destek olmak için Beyoğlu'nda bulunan Fındıklı Parkı'ndan Dolmabahçe Sarayı'nın girişine kadar yürüyüş yaptı. Filistin Bayrağı ile yürüyen öğrenciler 'Kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin' şeklinde sloganlar attı.

İstanbul'da bir grup üniversite öğrencisi İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırısını protesto etti.

Beyoğlu Fındıklı Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler, "Kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin", "Filistin halkı kazanacak", "Nehirden denize özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

Dolmabahçe Camisi'ne kadar yürüyen grup adına açıklama yapan Kerem Gümre, Filistin halkının mücadelesinin nehirden denize kadar özgürleşme mücadelesi olduğunu söyledi.

Filistinlilerin yarım asırdır İsrail'in siyonist saldırılarına, katliamlarına maruz bırakıldığını anımsatan Gümre, orada yaşayanların yalnızca İsrail'e karşı değil, savaşın hamiliğini üstlenen ABD'nin tankına, topuna, Batı medyasının yalanlarına ve kara propagandalarına karşı da direndiğini belirtti.

Aşırı sağcı ve işgalci çizgideki Netanyahu hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını sürdürdüğünü hatırlatan Gümre, "Son bilgilere göre 7 Ekim'den beri İsrail, Filistin topraklarına 280'den fazla saldırı düzenledi. Bundan 50 yıl önce de şimdi de İsrail işgalci bir devlet olarak karşımızda duruyor. 1967'de Filistin halkı, İsrail ve işbirlikçileri yüzünden nasıl topraklarını terk etmek zorunda kaldıysa günümüzde de topraklarını daha fazlasını kaybetmiş ve saldırıların gittikçe arttığı coğrafyasını terk etmek zorunda kalmıştır ya da ölüme terk edilmiştir." diye konuştu

Gümre, Filistin'i işgal edip Gazze'yi 2 milyonluk bir halk hapishanesine dönüştüren İsrail'in sivil, çocuk demeden tankıyla topuyla hastaneleri bombaladığını, bir halkı yok etmeye çalıştığını ve hiçbir hakkı olmaksızın bölgeyi işgal etmeye devam ettiğini belirtti.

Gruptakiler basın açıklamasının ardından dağıldı.