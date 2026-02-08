Ümraniye'de Geleneksel Hamsi ve Kültür Festivali Coşkuyla Kutlandı

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneği işbirliğiyle "Geleneksel Hamsi ve Kültür Festivali" düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, hamsi festivalinin 11 yıldan bu yana devam ettiğini söyledi.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde çıkılan yolda en büyük gücün millet olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de var olan sorunların hiçbirini görmezden gelmediklerini ifade eden Yazıcı, "Her şey Türkiye için' derken, Türkiye'nin doğusu batısı, kuzeyi güney demeden Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, milletin bölünmezliğine güçlü bir vurgu yaptık. Öyle yürüyüşe başladık. O günden bu yana gerçekten elimizi sürmediğimiz, sorun alanlarına ilişkin proje üretmediğimiz hiçbir alan yok." dedi.

Yazıcı, sağlıkta, ulaştırmada, bayındırlıkta, savunma sanayinde Türkiye'ye adeta çağ atlattıklarını kaydetti.

Siyasetin partiler arasındaki rekabet ve projelerle yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Yazıcı, şöyle devam etti:

"En büyük zenginliğimiz 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının birliği, bütünlüğü, kardeşliğidir. Bu anlamda 'Terörsüz Türkiye' projesinde, Cumhur İttifakı olarak çok kararlı bir biçimde, Türkiye ve bölgeyi terörden arınmış bir şekle dönüştürmek üzere gece gündüz demeden çalışıyor, hedefimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Bu konuda kesinlikle terör örgütüyle bir pazarlık asla söz konusu değil. Lağvedecek ve silahı bırakacak. Konuşulacak konular varsa oturulur konuşulur. Kesinlikle şehitlerimizi üzecek, gazilerimizi incitecek hiçbir davranış içinde asla olmadık."

"Kimliğe sahip çıkan genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy ise Türkiye'nin bütün vilayetlerinin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Kültürün gençler açısından da çok önemli olduğunu ifade eden Gürsoy, "Kültür geçmişteki mirası aslında geleceğe emanet eden kimliğin de bir inşası oluyor. O yüzden bu kimliğe sahip çıkan genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Gürsoy, festivalde ikram edilen hamsiye ve çalışan kemençeye hep birlikte doyacaklarını anlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı.' diyor. O yüzden genç arkadaşlarımızın hepsini Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tüm tesislerine bekliyoruz. Ben Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın da size de selamını iletmek isterim. İtalya'da Kış Olimpiyatları var, milli sporcularımızla birlikte." diye konuştu.

"Bu festival, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneği"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise Karadeniz'in eşsiz kültürünü Ümraniye'de yaşatmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Yıldırım, festivalin 11'incisini düzenlediklerini belirterek, "Bu festival, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneği. Bu güzel atmosferde horonla coştuk, türkülerle buluştuk ve lezzetlerimizi birlikte tattık. Her yıl daha büyük bir coşkuyla bu festivali düzenlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Santral Meydanı'na kurulan ızgaranın başına geçen Yıldırım ile Yazıcı vatandaşlara hamsi ikram etti.

Festivalde, Karadeniz'e has yöresel ürünler ve köy sobasında özel olarak pişirilen lahana çorbası, mısır ekmeği ve muhlama gibi lezzetler de yer aldı.

Karadenizli sanatçılar Erol Şahin ve Murat Köse'nin sahne aldığı festivalde, vatandaşlar hem horon oynayıp hem şarkılar söyledi.

Santral Meydanı'nda düzenlenen festivale, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özkaya, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.